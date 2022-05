Criada pela dupla Isaac Aptaker e Elizabeth Berger (responsáveis por “Love, Victor” / “Love, Simon” e alguns episódios de “This is Us”), a série é um spin-off da popular sitcom “How I Met Your Mother”, que fez as delícias de muita gente entre 2005 e 2014.

A história desta versão é muito semelhante à original, mas com os papéis invertidos. Se na primeira é o pai a contar a história de como conheceu a mãe dos filhos aos filhos, nesta é a mãe a contar ao filho como é que conheceu o pai. Ou seja, a narrativa continua a desenrolar-se num futuro próximo com Nova Iorque como pano de fundo, mas agora cabe à jovem Sophie (interpretada por Hilary Duff no passado, e por Kim Cattrall, a Samantha de “O Sexo e a Cidade”, no presente) assumir o papel que era de Ted Mosby.

Se “How I Met Your Father” tem hipótese de levar o carimbo “legendary”? Foi o que fomos tentar descobrir. Mas como já diz a sabedoria popular, não dá para agradar a gregos e troianos, pelo que o mais provável é que divida opiniões. É difícil trazer algo novo e prestar homage à turma original ao mesmo tempo. E, depois, claro, há que contar sempre com o enorme legado emocional deixado por Ted, Robin, Lily, Marshall e Barney. O que não é fácil.