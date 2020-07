Lançado esta esta semana no SAPO, o projeto Human Race irá juntar todas as terças-feiras vários oradores em conversas de cerca de 60 minutos. O tema da primeira sessão, realizada ontem, foi "A mobilidade além do deslocamento" e contou com Ricardo Lopes, diretor de marketing da Renault, e Flávio Tavares, da Welcome Tomorrow, como oradores.

O projeto é da autoria de Agatha Arêas (Rock in Rio) e Marta Leite Castro (apresentadora) e conta com a plataforma tecnológica do SAPO e o patrocínio da Renault.

O objetivo, segundo as promotoras, é analisar "como ficam os humanos nesta nova década em transformação acelerada", contando para isso com uma agenda de seis temas em discussão, todas as terças feiras de julho e a primeira de agosto a partir das 14h00 horas (no Brasil) e 18 horas (em Portugal).

As sessões podem ser assistidas em direto no SAPO Vídeos.

Calendários das próximas sessões:

Mentalidade Digital – 7 de julho

Novos Urbanos: a programar o futuro – 14 de julho

Marcas: transparência e propósito são o único caminho para uma vida longa e saudável – 21 de julho

Adaptabilidade e Cooperação: competências fundamentais para a Nova Liderança – 28 de julho

Não há um futuro. Há vários futuros: desenvolvimento de um novo olhar prospetivo – 4 de agosto