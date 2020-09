O conjunto de Bristol tem data marcada a 7 de junho no Coliseu dos Recreios. O concerto ocorrerá no âmbito da digressão de promoção ao seu terceiro álbum, "Ultra Mono", que vai ser lançado dia 25 deste mês.

A confirmação do regresso dos Idles à capital ocorre depois de também ter sido anunciado que a banda britânica de rock marcará presença no Vodafone Paredes de Coura 2021. Recorde-se que era suposto o conjunto ter tocado na edição deste ano do festival nortenho, entretanto cancelado devido à pandemia da Covid-19.

A vinda dos Idles ao Coliseu dos Recreios marcará a quinta vez que a banda atua em Portugal e a segunda em Lisboa. Estreando-se em terras lusas no NOS Primavera Sound 2018, no Porto, o grupo regressou em nome próprio no mesmo ano para promover o aclamado “Joy as an Act of Resistance" no Hardclub, na cidade invicta, e no Lisboa ao Vivo, na capital. Já em 2019, o conjunto subiu ao palco secundário do NOS Alive, no Passeio Marítimo de Oeiras.

Os Idles são um quinteto constituído por Joe Talbot (voz), Adam Devonshire (Baixo), Mark Bowen (Guitarra), Lee Kiernan (Guitarra) e Jon Beavis (Bateria).

Alguns dos singles de avanço do seu vindouro terceiro álbum “Ultra Mono” já foram lançados, como “Grounds”, “Mr.Motivator” e "Model Village".