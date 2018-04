O grupo pretende "recuperar a memória dos primeiros sons nas margens do rio Coura, dos mergulhos originais na praia do Taboão e das incursões inaugurais de festivaleiros de todo o país" por aquela vila do distrito de Viana do Castelo.

Em comunicado, o grupo de artistas que se intitula MODS Collective lança um apelo aos fãs do festival para que disponibilizem "vídeos (amadores, em VHS ou em outros formatos da época), mas também fotografias e outro tipo de registos que existam dos primeiros anos do festival de rock", cuja primeira edição decorreu em 1993.

"A vila de Paredes de Coura é hoje indissociável do seu festival de música e todos os que ali vamos percebemos a intimidade com que a vila e o evento se ligam. Mas sempre nos perguntamos como viveu Paredes de Coura as primeiras edições do evento?", explicou Luísa Alvão, uma das realizadoras do documentário, citada naquela nota.

O grupo criou o endereço de e-mail coura@capivara-azul.pt "para o qual todos os que tenham material relativo aos primeiros anos do festival Paredes de Coura podem enviar o material, caso esteja digitalizado, ou informações sobre a sua existência e formato".

Aquele material "será depois trabalhado pelas realizadoras Luísa Alvão - cujo trabalho se tem debruçado sobre que a relação entre comunidades e elementos icónicos do seu património e geografia - e Inês Vila-Cova, recentemente premiada no festival de Curtas de Vila do Conde, com um filme que parte de um arquivo de VHS para criar um documentário inovador sobre a comunidade piscatória das Caxinas".

"O filme documental servirá de partitura musical para um concerto especial feito pelo coletivo de músicos que trabalha habitualmente com MODS Collective, dirigido por Samuel Martins Coelho - que no ano passado subiu ao palco principal do Festival enquanto formador da Escola do Rock", acrescentaram.

Pedro Oliveira, Rui Souza, Carina Albuquerque e Pedro Teixeira são outros dos artistas que atuarão naquele concerto.