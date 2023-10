Infanta Maria Francisca de Bragança já disse "sim" a Duarte de Sousa Araújo Martins

Diante de 1.200 convidados, a infanta Maria Francisca, Duquesa de Coimbra, e Duarte de Sousa Araújo Martins trocam alianças e prometeram "amor e fidelidade" um ao outro.

Como manda a tradição, a noiva entrou na igreja com um vestido desenhado pela portuguesa Luzia do Nascimento e uma tiara que pertenceu à rainha D. Amélia, ao lado do pai, D. Duarte Pio de Bragança, o duque de Bragança.

A primeira leitura foi feita pelo irmão mais novo da Infanta, D. Dinis, Duque do Porto, que leu uma passagem dos Provérbios da Bíblia referente à 'mulher virtuosa'.

Seguiu-se depois uma homilia feita pelo cardeal D. Manuel Clemente, após a qual D. Afonso de Bragança irmão mais velho da infanta, Dona Maria Pia de Orleans e Bragança, Dom Pedro Cabral da Câmara, Dona Ana Thereza Orleans e Bragança e D. Joana Luiz Gomes dirigiram-se ao ambão para ler a oração dos fiéis.

Já no final da cerimónia, os noivos receberam terços benzidos pelo Papa Francisco após a leitura da Benção Papal e a infanta Maria Francisca entregou o bouquet à imagem de Nossa Senhora da Soledad, presente na basílica.

Sublinha-se que as celebrações do noivado da filha dos duques de Bragança já começaram ontem, quando os noivos ofereceram na casa dos pais da noiva, em São Pedro de Sintra, um arraial a alguns convidados do casamento. Nesta festa, a Infanta vestiu um traje de noiva do Minho.

Veja aqui as algumas imagens da cerimónia deste sábado na Basílica do Palácio de Mafra: