Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) informa que a primeira edição de "O domingo é na Quinta" é já no dia 19 de maio e o dia começa com propostas de exploração do espaço: um passeio no exterior ou uma visita ao edifício, orientadas pela equipa do Serviço de Públicos e Desenvolvimento Cultural (SPDC) da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Ao início da tarde a visita é livre, com a instalação sonora "Quando as paredes falam – Memórias da Quinta Alegre", criada por Marta Pedroso, que recolheu testemunhos da vida no palácio e zona envolvente.

Seguem-se "Histórias que as árvores contam", trazidas por Ana Sofia Paiva (atriz e contadora de histórias) à sombra do jardim ou resguardadas no interior. Noutros domingos, em alternativa, há uma oficina para famílias, de escuta e escrita de poemas feitos com as palavras do dia a dia.

A tarde termina com um concerto de jazz, com curadoria de Bruno Santos, músico, professor e coordenador da escola de jazz de Luiz Villas Boas, o Hot Clube de Portugal.

Todos estes eventos acontecem na Quinta Alegre (o antigo Palácio Marquês do Alegrete), um edifício da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa na freguesia de Santa Clara, que integra a rede "Um Teatro em Cada Bairro", com uma programação cultural de proximidade gerida pela Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa.

"Este projeto tem como missão promover uma cidadania ativa, participativa, agregando, valorizando e integrando pessoas e comunidades. Com esse horizonte, promovem-se oficinas nas diferentes áreas performativas, espetáculos e recitais em salas de média dimensão, e organizam-se projetos de continuidade com diferentes grupos comunitários do território", diz a CML.

As inscrições para visita e passeios sensoriais podem ser feitas em culturasantacasa@scml.pt ou para os números: 213 240 869/887/889. As restantes reservas e inscrições podem ser feitas em umteatroemcadabairro.quintaalegre@cm-lisboa.pt ou pelo número 218 174 040.