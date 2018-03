Os investigadores do Instituto de Astrofísica das Canárias (IAC) confirmaram hoje a primeira deteção da uma "galáxia relíquia”, que está intacta desde o início do universo, segundo imagens do telescópio espacial Hubble.

Os resultados da investigação foram publicados hoje na revista “Nature” e o IAC explicou que apenas uma de cada mil galáxias maciças é uma relíquia do universo primitivo e conserva intactas as propriedades que tinha quando se formou há milhões de anos. Quando os investigadores do Instituto de Astrofísica das Canárias e da Universidade de Laguna localizaram esta galáxia, solicitaram a possibilidade de observação com o telescópio Hubble para analisarem os aglomerados globulares que a rodeiam e assim confirmarem os dados que já tinham. Os aglomerados globulares são agrupamentos de estrelas que flutuam em redor das galáxias e se formaram junto destas durante o seu nascimento. Há dois tipos de populações de aglomerados globulares: os vermelhos, que nascem com as galáxias maciças, se encontram perto de seu centro e têm alto conteúdo de elementos mais pesados que o hélio; e os azuis, com menor percentual metálico e que estão ao redor das galáxias maciças como consequência de terem absorvido outras galáxias menores. Os resultados da investigação publicados mostram que a galáxia NGC 1277 só possui os aglomerados globulares vermelhos que se formaram com ela em seu nascimento e, desde então, se tem mantido inalterada. A galáxia NGC 1277 fica na área central do Aglomerado de Perseu, a maior concentração de galáxias próximas da Via Láctea e arredores.