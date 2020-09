Na próxima quinta-feira, dia 10 de setembro, pelas 21 horas, o clube de leitura do SAPO24 vai conversar sobre a obra "Lolita", de Vladimir Nabokov, uma obra recheada de controvérsia, já que retrata a história da relação entre um homem adulto e uma adolescente menor. Se a história é desconfortável, a forma como está escrita é irrepreensível. Para participar na conversa basta inscrever-se através deste formulário e depois, no dia do encontro, receberá um link para poder juntar-se à discussão.

Para além disso, pode ficar a par de todas as novidades do clube de leitura através do grupo do É Desta Que Leio Isto no Facebook, onde já estão mais de 500 pessoas. Junte-se ao grupo aqui.