"Por motivos alheios à organização", o rapper inglês Stormzy cancelou a sua atuação prevista para o dia 8 de julho, revela a promotora do NOS Alive, a Everything is New, em nota de imprensa.

Os passes de três e quatro dias já se encontram esgotados, assim como os bilhetes diários para os dias 8 e 9 de julho. Restam bilhetes para os dias 6 e 7 (69 euros) e o passe de dois dias para 6 e 7 de julho (136 euros).

Os bilhetes adquiridos para as edições de 2020 e 2021 "ficam automaticamente válidos para os dias de semana correspondentes do NOS Alive’22, que decorre nos dias 6, 7, 8 e 9 de julho de 2022". De acordo com a organização, os portadores podem "também trocar os seus bilhetes para um dia do NOS Alive’22 (6, 7 e 8 de julho), com apresentação de bilhete e prova de compra, mediante disponibilidade de lotação no ponto de venda ou website onde os mesmos foram adquiridos".

O NOS Alive decorre entre os dias 6 e 9 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, depois de dois anos de interregno devido à pandemia, e contará com Stromae, The Strokes, Florence + The Machine, Metallica e Imagine Dragons e Da Weasel como cabeças de cartaz.

Confira aqui o cartaz completo