Sem surpresas, por isso, os oito temas foram apresentados com poucas interrupções. Houve bailarinos, houve adereços que fizeram lembrar personagens do universo cinematográfico — oi, Conan Hannibal Osíris Lecter — e a tradicional piada do jurÍsidro. Sempre em português.

Pela primeira vez, à hora que a emissão do Festival da Canção começou, as músicas já eram conhecidas há quase três semanas. Uma aposta com saldo positivo para a RTP que, nos últimos dois anos, tem conseguido inovar na forma como o festival é visto e ouvido. Chegou a novas plataformas, às redes sociais e à transmissão em Língua Gestual Portuguesa.

Pelo caminho ficam “Mais brilhante que mil sóis” (composta por Flak e interpretada por Ela Limão), "Hoje” (Filipe Keil), “O meu sonho” (Lura/Soraia Tavares) e “É o que é” (D.A.M.A./João Dungo).

O tema interpretado por Matay teve a pontuação máxima do júri e Conan Osíris recebeu os 12 pontos do público. "O Meu Sonho" foi a canção menos pontuada tendo recolhido apenas seis pontos no total.

Ditam as regras que em caso de empate, nas semifinais, passa o tema mais votado pelo do júri. Por essa razão, o tema interpretado por Ana Cláudia, que somou os mesmos 13 pontos que o de João Campos mas recebeu seis pontos do júri, é o quarto finalista.

Com os olhos no futuro da música portuguesa, o passado não ficou esquecido. "Oração", de António Calvário e "O vento mudou", de Eduardo Nascimento, dois temas emblemáticos do festival e do cancioneiro português, foram entoados na voz dos próprios acompanhados pelos Cais Sodré Funk Connection. Mais de cinquenta anos separaram as primeiras atuações destes temas (1964 e 1967, respetivamente) da homenagem desta noite.

No próximo sábado, 23 de fevereiro, disputam pelos restantes quatro lugares na final os temas “O Jantar” (Pedro Pode/João Couto), “O Lugar” (André Tentúgal/ Lara Laquiz), “Igual a ti” (NBC), “Mundo a mudar” (Frankie Chavez/Madrepaz), “Debaixo do luar” (Rui Maia/Mila Dores), “Mar Doce” (Mariana Bragada), “Lava” (Miguel Guedes/Dan Riverman) e “Pugna” (Surma).

Um deles irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que este ano acontece em Israel no mês de maio.

Recorde todas as atuações da primeira semifinal por ordem de atuação:

Ana Cláudia - "Inércia"

João Campos - "É o que é"

Soraia Tavares - "O Meu Sonho"

Calema - "A Dois"

Conan Osíris - "Telemóveis"

Ela Limão - "Mais brilhante que mil sóis"

Filipe Keil - "Hoje"

Matay - "Perfeito"