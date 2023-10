O cantor britânico Ed Sheeran vai tocar no segundo dia do festival, 16 de junho de 2024, data em que também já estão confirmados Calum Scott, o brasileiro Jão e o português Fernando Daniel, avança o semanário Expresso.

Sabe-se ainda os preços dos passes de fim de semana e bilhetes VIP, que vão ser colocados à venda esta sexta-feira, 20 de outubro, às 10h, no site oficial do Rock in Rio e também nas lojas Worten e respetivo site, a “bilheteira oficial” do festival. Os passes conjuntos para os dias 15 e 16 ou 22 e 23 de junho vão custar 147 euros e os bilhetes diários VIP 360 euros.

Lembra-se que o evento celebra, em 2024, 20 anos de existência e este ano trocou o recinto do Parque da Bela Vista pelo Parque Tejo que recebeu a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em 2023. O festival vai acontecer nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho.