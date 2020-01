Jeremy Irons, 71 anos, premiado ator de teatro e de cinema, presidirá ao júri que atribuirá os principais prémios do festival de Berlim.

O ator, que começou a carreira como ator no teatro em 1969, fez a estreia no cinema no começo dos anos 1980, destacando-se "A amante do tenente francês", de Karel Reisz e com Mereyl Streep.

O festival recorda que Jeremy Irons, atualmente no elenco da série "Watchmen", esteve em Berlim em 2011 com o filme "O dia antes do fim", de J.C. Chandor, e dois anos depois com "Comboio Noturno para Lisboa", de Bille August.

A 70.ª edição da Berlinale decorrerá de 20 de fevereiro a 1 de março.