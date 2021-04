Jimmy Carr vai regressar a Portugal e na bagagem traz consigo "Terribly Funny", um espetáculo novo que contém piadas "sobre todo o tipo de coisas".

Se é fã, marque na agenda: o humorista vai estar no Coliseu de Lisboa no dia 21 de setembro e no dia seguinte, a 22, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto.

Em comunicado, é frisado que o espetáculo é munido de um punhado de "coisas terríveis", que "podem ter-te afetado, a ti e às pessoas que amas e conheces".

Em 2019, o mestre do humor negro trouxe a Portugal a tour internacional "The Best Of, Ultimate Gold, Greatest Hits" e por alturas da sua estreia em território nacional, Jimmy Carr falou ao SAPO24 sobre o humor, o dele, o nosso e o de quem não o entende. Recorde essa entrevista.

Os preços variam entre os 20€ e os 35€ no Teatro Sá da Bandeira e entre os 18€ e 45€ no Coliseu.

Porto

Cadeiras de Orquestra - €35

Plateia - €30

Tribuna Par - €30

Tribuna Impar - €30

1º Balcão - €27

Camarote 1ª (5 lug) - €27

2º Balcão - €25

Camarote 2ª (5 lug) - €20

Lisboa

Cadeiras de Orquestra - €45

1ª Plateia - €40

2ª Plateia - €35

Balcão Central €30

Balcão Lateral - €30

Camarotes 1ª Central - €40

Camarote 1ª Visib. Red. - €30

Camarote 2ª Central - €25

Camarote 2ª Visib. Red. - €20

Galeria em Pé - €18