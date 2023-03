Jimmy Kimmel, que apresenta o Jimmy Kimmel Live desde 2003, prepara-se para ser o anfitrião dos Óscares pela terceira vez, depois de o ter feito nas edições de 2017 e 2018.

Kimmel vai apresentar a edição de 2023 após toda a controvérsia, em 2022, com o anfitrião Chris Rock. Uma das piadas do humorista sobre a mulher de Will Smith, Jada Pinkett Smith, fez com que Smith agredisse Rock.

De recordar que na edição de 2018, também houve um caso insólito nos Óscares, quando o filme La La Land foi anunciado como vencedor de melhor filme, algo que não aconteceu porque o prémio foi para o filme Moonlight.

Sobre o incidente, Kimmel, em entrevista à ao The Hollywood Reporter, comentou que está preparado para tudo. Em tom de brincadeira, Kimmel afirmou "Quem vier, vou-lhe tirar as medidas e se eu for maior, bato em plena televisão. Se for o Rock (Dwayne Johnson), eu só tenho de correr".

Sobre as expetativas para esta edição, Kimmel promete "contar piadas. Não tenho muitos talentos, por isso não há muitas áreas por onde possa ir para além de contar piadas. Acho que sou decente a desenhar, mas, talvez, sentar-me e fazer caricaturas das estrelas?".

A 95.ª edição dos Óscares é transmitida em Portugal a partir das 23h45 na RTP1.