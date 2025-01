O vencedor do prémio, que visa descobrir e dar visibilidade aos novos talentos da ficção em português, foi hoje anunciado, tendo o júri, presidido pelo escritor João Tordo, considerado que “Campo Pequeno”, editado no ano passado pela Quetzal, se destacou das demais obras a concurso “pela linguagem literária fluida, que recorre ao humor e à coloquialidade”.

Estas características confirmam, nas palavras do júri, “João Pedro Vala como um caso singular dentro da ficção portuguesa contemporânea”.

Trata-se de um romance que se aproxima da comédia de costumes, e que tem como ponto de partida um casal à espera do primeiro filho.

Uma freira semiatropelada, um conquistador mongol, uma mulher roxa, um ‘beatboxer’ amador, um casal sadomasoquista, um caçador ocasional, um cangalheiro que tira cervejas durante os Santos Populares, uma mãe negligenciada, um ator italiano, um jogador de futebol dos campeonatos distritais, um consultor chato e um cão são outras personagens que ajudam os protagonistas na procura de um sentido para as suas vidas.

“‘Campo Pequeno’ é o centro de um universo ficcional rico em que o leitor tem acesso privilegiado ao mundo interior das personagens. Com uma voz original, simultaneamente irónica e erudita, o autor cria uma narrativa que reflete a fragmentação e o insólito do mundo contemporâneo. Guiados por um narrador que participa na farsa, o escritor faz-nos crer que estamos a ver à lupa as suas personagens, enquanto, na verdade, nos aponta um espelho”, descreve o júri.

Por isso mesmo, considerou que João Pedro Vala é “uma das vozes mais fortes da nova ficção portuguesa, de quem muito se espera, sobretudo depois dos dois romances de estreia [‘Campo Pequeno’ e ‘Grande turismo’], nos quais se começa a entrever uma melodia própria, que o futuro confirmará”.

Os outros finalistas do prémio foram Stênio Gardel, com “A Palavra que Resta”, Marta Hugon, com “Souvenir”, Rita Canas Mendes, com “Teoria das Catástrofes Elementares”, Henrique Raposo, com “As Três Mortes de Lucas Andrade”, e Victor Vidal, com “Não Há Pássaros Aqui”.

O Prémio WOOK – Novos Autores, que teve este ano a sua primeira edição, pretende premiar obras que se destacam pela sua inovação, criatividade e relevância cultural.

João Pedro Vala nasceu em Lisboa, em 1990, é licenciado em Gestão, doutorado em Teoria da Literatura e trabalha como revisor e tradutor, tendo sido crítico literário no Observador.

De acordo com o regulamento, o prémio “consiste num galardão que será entregue ao autor premiado”.