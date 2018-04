“A ideia é convidar pessoas que não sejam só de literatura, mas do cinema, da música ou outras áreas e oferecer essa mistura de conhecimentos”, afirmou à agência Lusa o programador cultural do festival, João Morales.

A sétima edição do festival, alusiva ao tema “por amor, escrever, ler e viver”, começa, no dia 08, com a apresentação do livro “Ensina-me a Voar sobre os Telhados”, com a presença do escritor João Tordo.

Nesse dia, João Tordo partilha uma mesa redonda sobre ficção com a escritora Filipa Martins e com o realizador António-Pedro Vasconcelos.

No dia 09, a propósito dos 130 anos do nascimento de Fernando Pessoa, é organizada a conferência “Um(a) Pessoa no seu tempo”, com a participação dos escritores Zetho Cunha Gonçalves e José Luiz Tavares.

Ainda nesse dia, são apresentados a biografia “Tozé Brito- Eu sou Tu”, de Luciano Reis, com a presença do cantor e compositor de canções, e os livros da coleção “O Urso Malaquias”, com a presença do autor, o pediatra Mário Cordeiro, que passou a dedicar-se à escrita para crianças.