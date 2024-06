O Coala Festival foi criado em 2014 no Brasil, e, no ano em que celebra uma década, “atravessa o oceano”.

“O Coala Festival nasceu com a proposta de ser um grande palco para a nova música brasileira em um contexto no qual a maioria dos festivais tinha foco em artistas e bandas internacionais. Virámos referência no Brasil e, agora, vamos levar essa identidade para Portugal com foco não apenas na música brasileira, mas na música em língua portuguesa como um todo, unindo as pontas do triângulo África, Portugal e Brasil”, afirmou o sócio-fundador e curador do Coala Festival Gabriel Andrade, citado em comunicado.

A curadoria da 1.ª edição do festival brasileiro em Portugal é partilhada com o músico e escritor Kalaf Epalanga.

O Coala Festival Portugal está marcado para o Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, e conta com dois palcos.

Hoje, no palco principal atuam Jorge Ben

Jor, Baiana System, Pongo, Eu.Clides e Rita Vian, e os DJ Ubunto, Didi, Patrick Tor4, Indi Mateta e A Mamanus.

Para o palco secundário, o Club Coala, estão marcadas as atuações do Dengo Club, Pedro Bertho, ZenGxrl, Caroline Lethô, Tysn e Robles.

No domingo sobem ao palco principal Gilberto Gil, Carminho, Rubel, Céu e Mayra Andrade, e os DJ Tata Ogan, Guiselini, Quant, Berlok e Phephz.

No Club Coala haverá um B2B de Patife com Riot e atuam também VanyFox, Shaka Lion, King Kami, Danykas e El Nando.

Nos dois dias, a música começa a ouvir-se às 16:00 e as últimas atuações estão marcadas para as 22:20 hoje e 22:30 no sábado.

De acordo com a organização, o recinto “também contará com oito pontos de culinária diversificada, área de descanso para o público, instalações cenográficas, loja oficial de merchandising Coala Festival, stand de discos e uma tenda VIP”.

Os passes para os dois dias do festival custam 100 euros, havendo também passes VIP, que custam 170 euros.

Os bilhetes diários têm um custo de 60 euros e de 120 euros na versão VIP.