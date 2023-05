O autor, que se encontra em Londres para promover a obra e divulgar a literatura portuguesa, não quis adiantar quais serão as regiões que vai abranger, indicando apenas que espera publicar um novo livro neste formato em 2024.

“A minha grande expectativa é ver o projeto crescer, ou seja, a alargar-se a outros espaços e a tornar-se cada vez maior, até porque é uma forma de eu aumentar os meus lugares”, disse à agência Lusa em Londres.

Peixoto, de 49 anos, explicou: “Ao escrever sobre os lugares, também se tornam um pedacinho meus, e isso é uma coisa que eu quero fazer crescer”.

Lançado em 2022, “Onde” contém textos sobre mais de 60 pontos de interesse nos municípios de Abrantes, Constância e Sardoal, no âmbito do projeto cultural intermunicipal “Caminhos Literários”.

Em perspetiva está uma tradução para castelhano, referiu ainda o escritor à Lusa, à margem de uma iniciativa do Turismo de Portugal de promoção da região Centro na Embaixada de Portugal no Reino Unido, que incluiu uma prova gastronómica pelo cozinheiro Diogo Rocha.

“Parte do desafio [deste livro] foi escrever de forma a ser interessante para as pessoas que conhecem e passam pelos lugares todos os dias e pessoas de Londres que nunca lá foram”, salientou Peixoto durante o evento.

José Luís Peixoto estreou-se na literatura de viagens com “Dentro do Segredo, Uma Viagem na Coreia do Norte”, em 2012, seguido por “O caminho imperfeito” em 2017, no qual traça uma viagem à Tailândia.

Em 2021, participou no projeto “Viagem a Portugal Revisited”, do Turismo de Portugal e da Fundação José Saramago, no qual autores contemporâneos refizeram os roteiros percorridos por Saramago na obra homónima.

Ao longo da carreira, que inclui ficção e poesia, ganhou vários prémios, e a obra está traduzida em mais de trinta idiomas.

Ainda em Londres, José Luis Peixoto vai encontrar-se hoje com estudantes de língua portuguesa do ensino secundário e participar no Festival de Escritores Europeus que terá lugar na Biblioteca Nacional britânica durante o fim de semana.