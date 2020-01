José Próspero é aluno da Universidade Nova SBE. Nos próximos seis meses irá trocar o moderno edifício em Carcavelos por quatro cidades do continente africano. "Serão seis meses, quatro países, 45 dias em cada, um tempo para criar impacto no trabalho a realizar ao lado das associações", descreveu ao TNBI o finalista do curso de economia.

O mote desta incursão tem o nome de batismo "Impossible Until It's Done", um projeto de voluntariado que tem por base o empreendedorismo social e que ganhou inspiração numa frase de Nelson Mandela, antigo presidente sul-africano: "Tudo parece impossível até acontecer".

Se a experiência empreendedora advém do Erasmus feito na Renmin University of China, em Pequim, em que deu de caras com a associação Roots&Shoots, o voluntariado tem sido desenvolvido no No Bully Portugal, onde tem "ajudado no marketing e na angariação de fundos".

Com o trabalho feito em casa, contactos feitos com associações e organizações locais e com "quase tudo definido", irá "conhecer o máximo de empreendedores que estejam a tentar melhorar as suas comunidades, trabalhar e ajudá-los no que estão a fazer", revela.