António Casalinho, de 15 anos, era o mais jovem da prova, que é considerada por alguns como as "olimpíadas da dança", e conquistou a medalha de ouro, tendo ainda sido distinguido com o prémio de bailarino mais promissor, o prémio do mais jovem na competição e ainda o Grand Prix Varna 2018, depois de apresentar o "Minkus 'Paquita' Variation from the Grand pas".

Numa nota de imprensa, o Conservatório anunciou que vai realizar, no dia 03 de agosto, pelas 18:30, no Teatro José Lúcio da Silva, uma gala em homenagem a António Casalinho, "considerado pela crítica internacional como o Cristiano Ronaldo do ballet".

"Esta homenagem será pelas conquistas na competição em Varna, na Bulgária", uma vez que "foi o primeiro português a chegar à final em 54 anos de história do concurso", refere a nota.

A distinção precede o espetáculo do "Curso Internacional de Verão 2018" do Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sánchez.