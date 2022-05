A primeira vez que vimos Juliana Paes em televisão foi em 2000 com a novela Laços de Família. O que é que a Juliana de hoje faria de diferente na Ritinha (personagem que interpretava)?

Ah, a Ritinha está guardada em um lugar muito especial no meu coração! Esse foi o meu primeiro grande papel em uma novela e ser atriz é um constante processo de transformação e aprendizado. Aprendemos muito com cada personagem que vivemos, então as minhas técnicas de atuação são um pouco diferentes hoje em dia, mas tenho muito orgulho do trabalho que fiz em Laços de Família. Me entreguei de alma e coração à novela. Como resultado, a Ritinha foi a responsável por abrir diversas portas na minha carreira e eu sou eternamente grata por ter tido a oportunidade de vivê-la.

Entre novelas e filmes, já fez mais de 40 trabalhos na representação. Qual das personagens foi mais "Juliana"? E qual foi a mais desafiante de preparar?

Essa é uma pergunta difícil. Acho que todas as personagens tinham um pouquinho da Juliana. Da mesma forma, cada papel foi desafiante de sua própria maneira. Todos tinham seus próprios dilemas e complexidades. No final, a gente acaba sempre aprendendo muito com cada personagem, levando uma parte deles conosco.

Qual é o truque que utiliza para se preparar para as personagens que ninguém sabe?

Eu sempre procuro manter o máximo de realismo possível nos meus personagens, então observo muito o mundo ao meu redor para trazer elementos dele para os meus papéis. Quando visitei o pantanal brasileiro, por exemplo, percebi que existem trejeitos e manias muito características do pessoal de lá, então eu trouxe isso para a Maria Marruá [personagem que representa atualmente na novela Pantanal].

Quando olha para a Juliana do futuro, o que é que vê?

Uma mulher grata pelo seu passado e que continua a viver o seu sonho, aperfeiçoando a sua arte para emocionar o público através dela.

Para quando uma novela portuguesa?

Eu sou completamente apaixonada pelas pessoas de Portugal. Não há uma previsão de gravar uma novela em Portugal nesse momento, mas vocês podem me ver atualmente em Pantanal na pele da forte Maria Marruá. Fico muito emocionada com todo o carinho que recebo das pessoas do país. É muito gratificante ver seu trabalho ultrapassando mares e continentes.

Que tipo de trabalho é que ainda lhe falta fazer?

Já que comentou sobre... uma novela em Portugal, de repente?

Para além de atriz, é também modelo e uma das referências da cultura pop brasileira no que diz respeito a tendências. Como é que usa a sua imagem para se expressar?

Eu acho que também me expresso muito através do meu estilo. Ao longo da história, a moda sempre foi uma forma muito efetiva de se comunicar com o mundo exterior. Ela vai muito além de tendências, pois é uma representação visual da sua personalidade. É uma forma muito linda de manifestar o seu ser.

créditos: Alberto Oculista

Como é que os óculos perfeitos podem refletir a sua personalidade?

Os óculos compõem o nosso estilo, que nada mais é do que uma exteriorização do que nós somos. O que gostamos de usar representa a forma como queremos nos apresentar para o mundo e isso é reflexo da nossa personalidade. Encontrar o acessório perfeito para nós é importante para conseguirmos nos expressar dessa forma.

O que é que passa mais tempo a ver? Séries, novelas, guiões de trabalho,...?

É difícil dizer! Sempre mergulho fundo no meu trabalho, então passo um bom tempo lendo e relendo os guiões, estudando as cenas e os personagens. Mas também sou uma super fã do audiovisual, então amo assistir com a família durante o meu tempo livre, seja filmes, séries ou novelas. Independente do formato, o importante para mim é estar nesse constante contato com a arte.

Como é que foi criar uma linha de óculos com a Alberto Oculista?

Foi incrível! A Alberto Oculista é uma equipe muito profissional e criativa! Tivemos uma troca muito boa durante todo o processo de criação da linha e o resultado final foi maravilhoso. Acho que cada óculos tem a minha cara!

De que forma olha para a chegada da marca ao Brasil?

Estou bastante animada! É uma marca de muita qualidade, com modelos lindos, conceituais e distintos. Estou muito empolgada para começar a ver as pessoas usando aqui no Brasil também.