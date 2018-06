Para o catálogo de 1979, Sophia de Mello Breyner Andreson escreveu: "Tudo surge em plena cor e cada forma é exatamente precisa e existe por si. Flores e frutos, justapostos dentro do rigor da articulação, são a veemência exposta e múltipla do concreto”.

Só em 2016 esta “Natureza Morta” voltaria a ser vista numa exposição pública, na retrospetiva dedicada a José Escada, no Museu Calouste Gulbenkian, "Eu Não Evoluo, Viajo".

O quadro, um dos derradeiros do artista, esteve exposto na galeria São Mamede, em Lisboa, na mostra "Óleos de Escada", naquela que seria a última exposição em vida do pintor.

Seguem-se "La Ville", uma aguarela pintada por Maria Helena Vieira da Silva, que também tem como limite máximo estimado os 90 mil euros, e o quadro a óleo sobre tela, de José Escada, “Natureza Morta”, de 1979, a única reconhecida no conjunto da sua obra - numa variação dos padrões clássicos do género -, que tem um intervalo de venda estimado entre os 50 mil e os 80 mil euros, segundo a leiloeira.

"LuciaLima", acrílico sobre papel de Paula Rego, que ilustra a capa do romance homónimo de Maria Velho da Costa, desde a sua primeira edição, em 1983, tem um valor de venda estimado entre os 65 mil e os 90 mil euros, de acordo com a informação divulgada pela leiloeira Veritas.

"Grupo de Mulheres à Beira Mar", óleo de Júlio Resende, entre os 50 mil e os 80 mil euros, "Le Secret", políptico de Helena Almeida, com valor estimado entre os 38 mil e os 60 mil euros, e "De Regresso a Casa", técnica mista de Julião Sarmento, entre os 35 mil e os 50 mil euros, estão igualmente entre as propostas mais elevadas do leilão, promovido pela Veritas.

De Júlio Pomar, que morreu no passado mês de maio, vai 'à praça' o quadro "Aristophane", uma colagem e acrílico sobre tela, com um intervalo de valor dos 28 mil aos 40 mil euros.

Nestes lotes encontram-se igualmente outros quadros de Sarmento ("Places behind eye") e Paula Rego ("Seduction"), com valores estimados entre os 17 mil e os 35 mil euros.

O total de 119 lotes em leilão inclui peças de Álvaro Lapa, Ana Hatherly, Ângela Ferreira, Arpad Szenes, Bual, Carlos Botelho, Cesariny, Cruzeiro Seixas, Dourdil, Ilda David, Joana Vasconcelos, João Jacinto, João Maria Gusmão, Joaquim Bravo, Jorge Martins, Jorge Molder, José Pedro Croft, Júlio, Leonel Moura, Leopoldo Almeida, Manuel Cargaleiro, Miguel Palma, Nikias Skapinakis, Noronha da Costa, Nuno Cera, Pedro Cabrita Reis, Pedro Chorão, Pedro Proença, Pedro Tudela, Rui Chafes, Vasco Araújo e Xana, num conjunto de peças cujo valor estimado oscila entre os 300 euros e os 25 mil euros.

A leilão vão igualmente uma composição cromática, de Sol Lewitt, uma "máquina fotográfica comprimida", do escultor francês César, e um quadro (sem título) de Victor Vasarely, com valores que oscilam entre os 17 mil e os 35 mil euros.

Litografias, serigrafias, catálogos e diferentes objetos encerram o leilão, destacando-se, em particular, elementos da série "The Children's Crusade", de Paula Rego.

A exposição dedicada ao Leilão de Arte Moderna e Contemporânea está patente na leiloeira Veritas, em Lisboa, a partir de hoje, até segunda-feira, 04 de julho. O leilão tem início às 21:00 de terça-feira, dia 05.