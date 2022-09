Em junho, o astro de 28 anos atrasou a sua digressão pelos EUA, "Justice World Tour", devido a um pico da doença que lhe causou uma paralisia facial parcial.

No entanto, Bieber retornou recentemente aos palcos com seis espectáculos na Europa e uma participação no Rock in Rio, do Rio de Janeiro, no último fim de semana. Agora, porém, o cantor afirma que seu retorno foi precipitado.

"No fim de semana passado atuei no Rock in Rio e dei tudo o que tinha para os fãs do Brasil. Quando saí do palco, o cansaço venceu-me e percebi que era preciso dar prioridade à minha saúde neste momento", disse, Bieber. "Portanto, vou fazer uma pausa na digressão por enquanto", continuou o cantor de "Peaches".

Bieber tinha dezenas de concertos agendados em todo o mundo até março de 2023.

A síndrome de Ramsay Hunt é um distúrbio neurológico raro que pode inflamar e paralisar o nervo facial, e provocar uma erupção dolorosa ao redor da orelha ou da boca. Além da paralisia facial, pode causar perda auditiva.

O artista não anunciou uma estimativa sobre a sua recuperação nem indicou se a tour "Justice" será retomada.