No episódio desta semana do podcast Acho Que Vais Gostar Disto, a Mariana Santos, o Miguel Magalhães e o João Dinis conversaram sobre um dos mais populares reality shows de sempre, que chega agora ao fim. Keeping Up With The Kardashians terminou ao fim de 14 anos (e 20 temporadas) e a conversa girou em torno das razões que tornaram esta série tão popular. No fundo, as razões pelas quais gostamos de ver "ricos a serem ricos".

Para além disso, houve ainda tempo para falar sobre a estreia da nova temporada de Elite, série espanhola da Netflix que estreou hoje na plataforma de streaming e que promete chegar aos primeiros lugares dos mais vistos em Portugal. A mistura entre sexo, crime e uma escola secundária para jovens de famílias abastadas parece ser uma fórmula de sucesso - será que vale a pena mudá-la?

