O DESCOLA, um programa da Câmara Municipal de Lisboa – Direção Municipal de Cultura, com o envolvimento da Lisboa Cultura e da Direção Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia lançou a nova temporada 2024/2025.

Na nova temporada estão previstas novas atividades, do pré-escolar ao secundário, que aprofundam uma série de questões relacionadas com a interculturalidade, a educação para a cidadania e a democratização cultural. As atividades disponibilizadas e as propostas de formação para os professores estão alinhadas com metodologias de aprendizagem não-formal, promotoras da participação, da criatividade, da reflexão, do espírito crítico, da colaboração e da vontade de arriscar, informa a autarquia.

Mais ainda, está previsto sequência do processo de auscultação de jovens “Mandar a quem manda” promovido pela Direção Municipal de Cultura, em parceria com o Plano Nacional das Artes (PNA), que convocou, durante os meses de maio e junho, na Biblioteca Palácio Galveias e nos espaços Quinta Alegre e Avenidas que integram a rede municipal Um Teatro em Cada Bairro, a participação de um grupo alargado de jovens para a reflexão sobre a programação cultural da cidade, e cujas mensagens serão apresentadas já em outubro, no 1º Encontro de Jovens sobre Cidadania e Democracia Cultural.

Será também lançado um ciclo de conversas Ponto de Partida, de temáticas diversas e com diferentes convidados, com o objetivo de ampliar e multiplicar a reflexão e o debate sobre culturas, artes e cidadania.

Atualmente, trata-se de uma rede com mais de 40 equipamentos públicos, onde se incluem museus, teatros, arquivos e bibliotecas, e que se organizam em torno de algumas linhas comuns ao nível das metodologias de ação educativa.

Desde 2018, já foram realizadas 311 atividades, do pré-escolar ao 12º ano, que contaram com o envolvimento de 1412 escolas e 65.350 alunos. Foram disponibilizados 35 recursos educativos digitais que funcionam como recursos complementares a matérias inscritas no currículo escolar, para serem utilizados dentro e fora da escola, e criados 13 projetos de continuidade, pelo período de 3 meses a 1 ano letivo, em parceria com uma escola ou equipamento cultural. Na área formativa, são de destacar: as 8 ações de formação para mediadores, baseadas em práticas criativas, as 12 ações de formação para professores, praticamente todas certificadas, com a organização de 6 encontros de professores (entre 2021 e 2023).

Por último, o lançamento do site DESCOLA para professores que é uma ferramenta essencial de consulta e acesso aos conteúdos do programa.