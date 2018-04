O realizador e produtor Miguel Cardoso, que trabalhou com Miguel Franco em diversos filmes, recorda-o como "um ator nato", com "qualidades raras em Portugal".

"De cada vez que vejo um filme dele, não vejo o Miguel Franco; vejo a personagem que está a representar. O Miguel Franco apaga-se", sublinha, lamentando a falta de reconhecimento a que foi votado.

Miguel Cardoso compara Miguel Franco a Aquilino Ribeiro: "Apesar de serem génios, nunca tiveram o reconhecimento que mereciam" porque "foram pessoas com atividade regional, subvalorizadas e menos apreciadas".

Em Leiria, ao longo de 2018, o programa de comemorações do centenário de Miguel Franco procura dar a conhecer a sua obra e combater o esquecimento: depois da homenagem no sábado, com apresentação do documentário biográfico realizado por Miguel Cardoso e presença do dramaturgo Hélder Costa, inicia-se um ciclo de cinema, com dez sessões, até 28 de julho.

A 29 de setembro e 8 de outubro, o texto "A legenda do cidadão Miguel Lino", de Miguel Franco, terá leituras encenadas no Centro de Diálogo Intercultural de Leiria.

Em novembro, será inaugurada uma exposição biográfica.