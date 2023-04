A Câmara de Leiria preparou um programa que integra várias iniciativas de índole cultural para assinalar a data, destacadas do festival Ronda Poética.

No dia 25, o foco é o concerto no Teatro José Lúcio da Silva, às 17:30, onde Sérgio Godinho celebra 50 anos de carreira, com especial foco no mais recente disco, “Nação valente”.

A revolução é lembrada em Leiria com várias iniciativas que arrancam no dia 24, às 21:00. com uma conversa entre o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, e o Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. O encontro, no Teatro Miguel Franco, tem moderação de Luís Osório.

No dia 25 de Abril, Luís Lucas e Manuel Wiborg, dos Artistas Unidos, leem dez poemas de autores ucranianos em “Quando a Primavera chegar”, ao fim da manhã, na Igreja da Pena, no Castelo de Leiria.

No mesmo monumento, na despedida da manhã e da tarde, há “Com que linhas se descose a guerra”, pelo A Bolha - Teatro com Marionetas.

Ao início da tarde de 25 de Abril, Cátia Ribeiro, Ana Padrão e Paulo Kellerman apresentam a peça “Diário de quem ficou”, na Igreja de São Pedro. Depois, na livraria Arquivo, pelas 16:00, Paulo José Costa fala do livro “A vocação suspendida”, da colombiana Lauren Mendinueta.

A programação cultural das comemorações integra ainda a sessão de declamação “A poesia é uma arma carregada de futuro”, por Pedro Lamares, no Museu de Leiria, às 19:00.

Na sessão solene do 25 de Abril, agendada para o Teatro Miguel Franco, a partir das 11:00, falará em Leiria Alberto Costa, antigo ministro da Administração Interna e da Justiça, dos governos PS liderados por António Guterres e José Sócrates, respetivamente.

A cerimónia oficial encerra com a apresentação do concerto “Temas de Liberdade”, alusivo à revolução, pelo coro infantil da Academia Coral Mezzo.