O artista português Leonel Moura vai apresentar um conjunto de robôs pintores, de sua autoria, numa exposição sobre o uso destas máquinas na arte, que é inaugurada hoje no Grand Palais, em Paris.

A mostra constitui uma das primeiras abordagens museológicas desta nova forma de arte, e reúne obras de alguns artistas que foram precursores mundiais, como Jean Tinguely, de acordo com o sítio ‘online’ da organização.

Intitulada “Artistes & Robots”, a mostra apresenta, entre peças de outros artistas, um conjunto de robôs de Leonel Moura que criam, em tempo real e de forma autónoma, pinturas originais.

A peça do artista é uma arena, no interior da qual se encontram os robôs em ação, e nas paredes são apresentadas duas grandes pinturas finalizadas, podendo os visitantes observar ao vivo a ‘performance’ robótica e o resultado.

Em Portugal, Leonel Moura é um artista pioneiro da aplicação da inteligência artificial e da robótica na arte, e tem realizado exposições, conferências e livros em todo o mundo sobre esta questão.

Entre outras obras, Leonel Moura publicou, em 2013, “Robot Art”, com o essencial da sua obra com robôs aplicados à arte, e em 2016 “Robots and Art”, editado pela Springer, com textos de artistas de referência nesta área.

Na mostra do Grand Palais – patente até 09 de julho – vão estar obras, entre outros, dos artistas Nam June Paik, Nicolas Schöffer, Patrick Tresset, So Kanno, Takahiro Yamaguchi, J. Lee Thompson, Arcangelo Sassolino, Manfred Mohr, Vera Molnar, Iannis Xenakis, Demian Conrad, Raquel Kogan, Ryoji Ikeda, Pascal Dombis, Elias Crespin, Jacopo Baboni Schilingi, Edmond Couchot, Miguel Chevalier, Joan Fontcuberta e Michael Hansmeyer.