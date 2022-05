Ouça aqui o episódio do podcast "Um Género de Conversa" com Tânia Graça:



Sob o tema “Santas ou Galdérias?”, são 50 minutos de conversa sobre sexo, prazer, consentimento, autonomia, estereótipos e liberdade sexual. “Seres dona do teu corpo e usufruíres dele da forma que tu quiseres e sentires é um passo essencial para o teu empoderamento no todo. Não és dona da tua vida sem seres dona do veículo através do qual vives”, diz Tânia Graça. “Por favor, vejam as vossas vulvas. É o primeiro passo para as libertarem”.

