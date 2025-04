A 30.ª edição da feira Book World Prague acontece entre 15 e 18 de maio e conta com Portugal como convidado para destacar “o papel da literatura como ponte entre culturas” e enriquecer “o festival com a sua vibrante literatura”, refere a feira na sua página oficial.

Com uma seleção “de convidados de honra, o festival destaca a rica história da narrativa portuguesa, que inclui escritores icónicos como Luís de Camões, Fernando Pessoa e José Saramago, bem como autores contemporâneos que ajudaram a moldar o panorama literário mundial”, acrescenta.

O programa do festival apresenta um vasto leque de eventos, incluindo leituras, debates e ‘workshops’, dando a conhecer a diversidade literária portuguesa nos géneros de poesia, prosa e literatura infantil.

“O público checo terá uma oportunidade única de conhecer autores, tradutores e editores portugueses e de conhecer mais profundamente a cultura, a língua e as inovações portuguesas na produção de livros”, destacam os organizadores.

O primeiro dia de feira começa a autora e ilustradora Madalena Matoso a falar sobre a “imaginação nos livros da Planeta Tangerina”, editora de que é cofundadora, bem como sobre a origem e a criatividades sempre presente nas suas obras, especificamente em “Como ver coisas invisíveis”.

Da parte da tarde, o convidado é o escritor Gonçalo M. Tavares que debaterá o seu romance “Jerusalém” com a tradutora Lada Weissová, a que se seguirá uma sessão com Lídia Jorge a falar sobre o seu “Misericórdia”, com a tradutora Marie Havlíková.

No dia seguinte, caberá novamente a Madalena Matoso abrir a programação portuguesa com um ‘workshop’ inspirado no livro “Como ver coisas invisíveis”, seguindo-se um encontro entre representantes de instituições culturais de diversos países, para discutir oportunidades de financiamento para traduções.

Às 13:00, a feira do livro abre as suas portas aos “mundos criativos de Filipe Melo e Džian Baban, uma conversa entre dois escritores de banda desenhada para quem a música e o cinema desempenham um papel importante nas suas vidas.

À tarde está previsto um debate com a participação de Rui Zink, a partir do seu livro “A instalação do medo”, sobre como o medo se torna uma ferramenta de controlo e como o enfrentar.

Gonçalo M. Tavares regressa ao final da tarde para uma conversa com a autora checa Bianca Bellová sobre visões distópicas, ficção e os limites da realidade.

O programa do dia termina às 20:00 com um concerto do músico português Afonso Cabral.

A manhã de dia 17 será dedicada a um novo ‘workshop’ de Madalena Matoso, para crianças dos 06 aos 10 anos, e a uma conversa entre os escritores Rui Zink e Stanislav Biler, sobre problemas sociais, caos informativo e manipulação através da sátira e da ironia.

O poeta João Luís Barreto Guimarães, outro dos convidados portugueses, e o poeta checo Petr Borko vão encontram-se num debate sobre a poesia que capta com sensibilidade a paisagem, a memória e os pormenores da vida quotidiana, seguindo-se uma sessão com a escritora angolana Ana Paula Tavares - conhecida pela sua poesia impregnada de memória cultural, feminilidade e espaço africano –, que falará sobre “como ler e traduzir poemas num quadro cultural diferente”.

Às 17:00, vários autores estrangeiros encontram-se para revelar como é que cada um deles vê Portugal, e uma hora depois Lídia Jorge e Kateřina Tučková abordam o tema “escrever sobre a liberdade”, a partir dos seus textos que refletem acontecimentos históricos, para debater como é que a literatura capta a História, as revoluções e as convulsões sociais.

A manhã do último dia da Feira do Livro de Praga é dedicada à “Voz das Mulheres nas Literaturas Portuguesa e Africana”, com as escritoras Lídia Jorge e Ana Paula Tavares a conversarem sobre o seu trabalho e perspetivas decoloniais.

Neste encontro, as duas autoras vão refletir sobre o que une as suas obras, além da língua, sobre memória, património cultural e identidade na modernidade de um mundo global.

A programação portuguesa fecha com o poeta João Luis Barreto Guimarães, que também é médico cirurgião, e a tradutora Kateřina Ritterová, a conversarem sobre a sua poesia a partir do mote “Um Guia Poético para as Paisagens do Coração e do Mediterrâneo".