“O aclamado trabalho a solo de Boisseguin rapidamente cresceu e passou a incluir um segundo teclista, Hagni Gwon, a guitarra de Achille Trocellier, o baixo de David Gaugué e a bateria de Tom Daveau. Já a carismática voz de Flore Benguigui juntou-se ao quinteto no lançamento do terceiro EP, ‘Odyssée’”, editado em 2016, refere a promotora em comunicado.

O álbum de estreia dos L’Imperatrice, “Matahari”, foi editado em 2018.

Para a edição deste ano do Vodafone Paredes de Coura tinham já sido confirmadas as atuações de: Pixies, Parquet Courts, Woods, Black Country, New Road, IDLES, The Comet Is Coming, (Sandy) Alex G, Mac DeMarco, Tommy Cash, Squid, Ty Segall & Freedom Band, Yellow Days, Daughter, Floating Points (Live), BadBadNotGood, Boy Harsher, Pinegrove e Viagra Boys.