O grupo português Linda Martini é um dos principais destaques da edição de 2019 do WoodRock Festival, marcado para 18,19 e 20 de julho na Praia de Quiaios, Figueira da Foz.

"É com enorme satisfação que podemos anunciar que os Linda Martini estarão presentes na edição de 2019 do WoodRock Festival. Sendo um dos nomes mais consistentes do atual panorama rock nacional, é com grande expectativa que aguardamos pelo seu concerto de estreia no festival", anunciam os organizadores do festival, que vai já na sétima edição.

Os organizadores do festival de rock confirmam ainda a presença dos ingleses Church of the Cosmic Skull e dos espanhóis Santo Rostro.

"Os primeiros são uma das propostas mais ‘sui generis’ no circuito musical europeu, pela 1.ª vez em Portugal e com concerto exclusivo no Woodrock. Os segundos, garantem-nos a qualidade sonora a que os nossos vizinhos espanhóis já nos habituaram, chegando até nós depois de marcarem presença umas semanas antes no festival galego Ressurrection Fest", dizem os organizadores.

Apresentado como "uma experiência pura de música e naturalmente selvagem de envolvência", o WoodRock vai na sua sétima edição, tendo sempre como palco uma área florestal junto ao mar de Quiaios.

"Concertos vibrantes emoldurados por um sítio de eleição, que junta a paisagem verdejante da Serra da Boa Viagem ao azul do mar, do oceano atlântico, da humanamente pouco explorada Praia de Quiaios, localizada do lado norte da cidade da Figueira da Foz", explica a organização.

Os bilhetes gerais para a edição de 2019 custam 21 euros se forem comprados até 30 de maio. Após essa data, passam a custar 25 euros. Como habitualmente, o bilhete geral garante acesso gratuito ao Parque de Campismo de Quiaios durante os dias do festival.

O cartaz irá sendo anunciado ao longo dos próximos meses. Na edição de 2019, o festival apresentou 14 bandas e atraiu a Quiaios milhares de pessoas.