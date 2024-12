Sintomas e Sinais de Lipedema

Edema

O edema surge como resultado de um desequilíbrio entre o extravasamento de líquido dos capilares para os tecidos e a sua reabsorção pelo sistema linfático. Embora vulgarmente associado à retenção de líquidos, no caso do lipedema, o aspeto inchado das pernas deve-se à acumulação desproporcional de gordura. Mesmo com massagens de drenagem ou pressoterapia, frequentemente não há perda de volume visível.

Nos estádios mais avançados, o edema pode sobrepor-se à doença, levando ao lipolinfedema (estádio IV), ou acompanhar outras condições como doença venosa, renal ou obesidade. Este deve ser tratado para evitar complicações como:

Instalação irreversível, conduzindo a edema crónico;

Alterações irreversíveis da pele;

Maior risco de infeções.

Diagnósticos Diferenciais de Edema

Edema Laboral/Profissional

Ocorre em pessoas que passam muito tempo em pé ou sentadas. Habitualmente regride com o descanso noturno e pode ser prevenido com o uso de meias de compressão e prática de exercício físico.

Falência do Efeito de Bomba Muscular

Quem é sedentário compromete a drenagem das pernas devido à falta de contração muscular, resultando em sintomas como dor, peso e edema. Estes sintomas melhoram com uma rotina de exercício físico regular.

Edema Sazonal

Associado ao calor, este tipo de edema não é patológico e regride ao deitar-se. Práticas como elevação das pernas, drenagem postural e exercício físico ajudam a aliviar os sintomas.

Doença Venosa

O aumento de volume nas pernas pode intensificar-se com o calor ou durante o período menstrual, frequentemente associado a varizes ou alterações na pele. Tratamentos incluem medicação, uso de meias elásticas ou intervenções médicas.

Medicação

Certos medicamentos, como bloqueadores dos canais de cálcio e anticoncecionais orais, podem causar edema. É importante discutir com o médico caso haja alterações após o início de novos fármacos.

Doença Cardíaca e Renal

Edema nas pernas pode indicar doenças cardíacas ou renais, acompanhadas de sintomas como cansaço, alterações urinárias e falta de ar.

Dor

A dor é uma queixa comum em mulheres com lipedema, frequentemente intensa e constante. Muitas relatam hipersensibilidade ao toque, o que pode levar a equimoses mesmo com estímulos leves. Durante exames como o eco-Doppler, é comum haver desconforto intenso, mas o tratamento conservador pode reduzir significativamente esta dor.