“Living in a ghost town” é o primeiro tema inédito da histórica banda britânica em oito anos e foi criado e gravado entre Los Angeles e Londres, com os quatro músicos recolhidos em isolamento e a trabalharem separadamente.

Citado pela editora discográfica, o vocalista, Mick Jagger, que compôs o tema com o guitarrista Keith Richards, explica que os Rolling Stones estavam em estúdio a trabalhar em novas canções ainda antes de acontecer a pandemia global da covid-19 e da quarentena decretada em vários países.

“Escolhemos esta canção há mais de um ano em Los Angeles, para fazer parte de um novo álbum, que estava em andamento, e depois aconteceu isto”, afirmou Keith Richards, citado pelo jornal The Guardian, que adianta que a letra da música remete para estes tempos de isolamento por causa do novo coronavírus.

A notícia da edição deste tema surge dias depois de os quatro Rolling Stones – Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood - terem participado no festival 'online' de música organizado por Lady Gaga, com angariação de fundos para a Organização Mundial da Saúde.

No festival, o grupo interpretou, em quatro vídeos sincronizados, uma versão acústica de “You can’t always get what you want”.

Os Rolling Stones, formados em 1962, preparavam-se para mais uma etapa da atual digressão, com concertos em maio nos Estados Unidos, já adiados por causa da covid-19.

Apesar de terem já lançado dois temas novos numa compilação e de terem feito um álbum de versões de blues, o mais recente registo de originais dos Rolling Stones data de 2005, quando lançaram “A bigger bang”.