Com o título simples “Becoming” (“Tornando-se”, numa tradução livre), o livro da mulher do ex-Presidente Barack Obama traça um retrato duro de Donald Trump, criticando a sua forma de fazer campanha e as suas opções políticas.

Alguns excertos do livro, revelados pelos 'media' norte-americanos, não agradarão ao atual Presidente do EUA, acusado de ter espalhado mentiras sobre a família Obama, colocando-a em perigo (recentemente, Michelle recebeu em casa uma carta com um dispositivo explosivo, tal com várias figuras ligadas ao Partido Democrata): “Eu nunca o perdoarei por isso”.

Michelle Obama diz que a campanha de Trump por causa da cidadania do marido (acusado de não ter nascido nos EUA, mas eventualmente no Quénia, o que o impediria de se ter tornado Presidente) foi intolerante e perigosa, “destinada a estimular os malucos”.