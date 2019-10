João Hasselberg, André Santos, Pedro Branco, Desidério Lázaro, César Cardoso e Pedro Melo Alves são os restantes músicos incluídos nesta obra.

No entender de Nuno Catarino, autor e crítico de música, em Portugal "não faltam exemplos de músicos que trabalham a música com criatividade. E à qualidade destes novos valores do jazz português, não estará alheia a evolução da qualidade e quantidade da oferta de ensino, particularmente o surgimento das licenciaturas de jazz".

No prefácio a este livro, o contrabaixista e antigo diretor do Hot Clube de Portugal, Bernardo 'Binau' Moreira, alerta que "nem tudo são rosas" para os músicos de jazz em Portugal: "O grande problema atual é onde tocar. Há talvez festivais a mais, mas o circuito de pequenos clubes onde os músicos possam tocar, de preferência todos os dias, continua muito restrito, chegando, para os contar, os dedos de uma só mão".

"Contudo é aí, sempre foi e continua a ser, que o jazz é verdadeiramente criado", sublinhou.

O livro conta ainda com uma nota explicativa de Márcia Lessa sobre os retratos fotográficos, uma lista com 75 "discos essenciais de jazz português do século XXI" e uma pequena apresentação da atual diretora do Hot Clube de Portugal, Inês Homem Cunha.

"Se esta nova geração conseguir reverter o eterno pessimismo e a permanente falta de autoestima do povo português, é garantido que o jazz feito em Portugal se ouvirá nos próximos anos em salas de espetáculo por todo o mundo", afirma Inês Homem Cunha.

"Improvisando - A nova geração do jazz português em discurso direto" será apresentado a 13 de novembro no Hot Clube de Portugal, em Lisboa, com atuações de alguns dos músicos entrevistados.