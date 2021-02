"Sounds of the Unborn" foi gravado com os sons dos movimentos de Luca Yupanqui, ainda feto, na barriga da da mãe, e será editado a 2 de abril.

O disco será lançado com selo da editora nova-iorquina Sacred Bones, que assina artistas como Moon Duo, Zola Jesus, Marissa Nadler ou Black Mass.

Luca Yupanqui é filha Elizabeth Hart (baixista dos Psychic Ills) e de Iván Diaz Mathé (colaborador da lenda jamaicana Lee "Scratch" Perry). As captações dos sons do bebé foram feitas por intermédio de tecnologia biosónica MIDI.

As gravações foram editadas depois do nascimento da menina, com os pais a "intervir o mínimo possível para permitir que a mensagem de Luca passasse na sua forma bruta”, segundo um comunicado da editora.

De acordo com a Sacred Bones, este é o primeiro álbum de sempre a ser gravado por uma criança em fase pré-natal.