O chef leiriense Luís Gaspar participou no concurso Troféu Portugal 2018 e o seu Arroz Pica no Chão foi nomeado Melhor Prato Regional em Harmonização com cerveja Super Bock Selecção 1927. Amanhã, 6 de Dezembro, o cozinheiro abre portas da sua Casa Lisboa para dar a provar o prato vencedor num menu temático.

Luís Gaspar foi desafiado a criar um prato usando apenas produtos nacionais e o Arroz Pica no Chão (mais conhecido como arroz de cabidela) foi o escolhido. Eleito “Chefe Cozinheiro do Ano”, o responsável pelos restaurantes Casa Lisboa e Sala de Corte optou por uma receita minhota para ir de encontro à gastronomia portuguesa que pratica neste estabelecimento.

Para o chef, que registou passagens no Hotel Pestana Palace e no restaurante Cais da Pedra, esta prova foi também um reavivar das suas memórias de infância, dizendo que é um dos seus “pratos preferidos da cozinha regional. Lembro-me de ser cozinhado várias vezes no meu ambiente familiar – era feito com galo caseiro e sempre com o maior respeito pelo produto e pelo receituário nacional”.

Luís Gaspar vai dar a provar um menu criado para destacar o prato vencedor do concurso, que inclui Snacks, Entrada, Prato Principal e Sobremesa. “Desafiei a Marta Fraga, ‘Beer Sommelier Super Bock Selecção 1927,’ a fazer um jantar com um menu inédito e exclusivo todo harmonizado com cerveja Super Bock 1927”, desvendou o chef.

Aliada a esta iniciativa vai ser lançada uma cerveja Thames Porter, de edição limitada, criada especialmente para harmonizar com a sobremesa do jantar.

Eis o menu programado:

Welcome Drink

Pão de cerveja Munich Dunkel | Super Bock Selecção 1927 Japanese Rice Lager

Snack

Cavala, arroz de tomate e coentros | Super Bock Selecção 1927 Bavaria Weiss

Rissol de leitão da Bairrada | Super Bock Selecção 1927 Munich Dunkel

Entrada

Alheira de caça, grelos e cantarelos | Super Bock Selecção 1927 Munich Dunkel

Prato Principal

Arroz Pica no Chão | Super Bock Selecção 1927 Bengal Amber IPA

Sobremesa

Malte de cevada, tangerina e chocolate 70% | Super Bock Selecção 1927 Thames Porter

Água, café & petit fours

Nessa noite, o restaurante Casa Lisboa funciona apenas com reservas, que podem ser feitas através de ines.feijao@multifood.pt ou do contacto telefónico 910 014 798. O jantar começa às 19h e tem o valor de 70€.