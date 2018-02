Luís Sequeira venceu na categoria de ‘Excelência em Filme de Época’, na qual competia com Jeffrey Kurland (por “Dunkirk”), Ellen Mirojnick (“O Grande Showman”), Alexandra Byrne (“Um Crime no Expresso do Oriente”) e Mark Bridges (“Linha Fantasma”), dos prémios do sindicato dos figurinistas, que foram entregues na terça-feira à noite, numa cerimónia em Beverly Hills, no estado norte-americano da Califórnia.

O luso-canadiano está nomeado para os Óscares, que são entregues a 04 de março, na categoria de Melhor Guarda-Roupa, também por “A forma da água”, na qual compete com Jacqueline Durran (“A bela e o monstro” e “A hora mais negra”), Mark Bridges (“Linha Fantasma”) e Consolata Boyle (“Vitória & Abdul”).

Luís Sequeira nasceu no Canadá, onde vive atualmente, filho de portugueses, e tem dupla nacionalidade. A comemorar 30 anos de carreira, considerou, em declarações à Lusa, este mês, que a nomeação para os Óscares “é o momento mais alto” da sua carreira profissional.

Esta não foi a primeira vez que Luís Sequeira trabalhou com o realizador mexicano: o ‘designer’ luso-canadiano foi responsável pelo guarda-roupa da série de televisão “The Strain”, que se estreou nos Estados Unidos em 2014.

Tal como “A forma da água”, muitas das filmagens de “The Strain”, que tem o vampirismo como tema central, decorreram no Canadá.