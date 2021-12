M.I.A. estreia-se no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, anunciou hoje a promotora Everything is New.

A cantora começou em 2000 como artista plástica, designer e cineasta no Leste de Londres, antes de começar sua carreira musical em 2002.

Em 2005 lançou o primeiro álbum, "Arular", seguido por "Kala" em 2007, ambos aclamados pela crítica, com destaque para o single do segundo álbum, "Paper Planes", que atingiu o top 20 mundial e a 4ª posição do Billboard Hot 100.

Em 2010 edita o terceiro álbum, Maya e dois anos depois lança o single "Bad Girls", em antecipação ao seu quarto álbum "Matangi" (lançado em 2013).

Em novembro de 2021, M.I.A. lançou "Babylon", o novo single que sucede aos já editados "CRTL" (2020) e "OHMNI 202091" (2020).

A promotora do NOS Alive recorda que a artista foi “indicada como uma das artistas que definiram a década de 2000 pela Rolling Stone e uma das 100 pessoas mais influentes de 2009 pela Time”.

Para a edição de 2022 do festival, tinham já sido confirmados alt-J, Caribou, Da Weasel, Dino D’Santiago, Florence + The Machine, Fontaines D.C., Glass Animals, HAIM, Hobo Johnson and The Lovemakers, Imagine Dragons, Inhaler, Jorja Smith, Jungle, Manel Cruz, Metallica, Modest Mouse, Moses Sumney, Parcels, Phoebe Bridgers, Royal Blood, Sea Girls, Seasick Steve, St. Vincent, Stromae, The Strokes, Tom Misch, Two Door Cinema Club, Parov Stelar e The War On Drugs.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés, nos dias 6, 7, 8 e 9 de julho de 2022.