Esta é uma encenação de Paulo Castro com interpretações de Anabela Faustino, Alheli Guerrero, David Esteves, Inês Ferreira, Ivo Alexandre, João Reixa, José Pedro Ferraz, Marques D’Arede e Sofia Franco.

"Heiner Müller é uma voz inconfundível na dramaturgia mundial. Feroz e brilhante, brutal e profunda. Em Macbeth, Müller acrescenta uma visão contemporânea à obra de William Shakespeare, mais sanguinária e brutal que de questionamento das barreiras da democracia e dos valores humanos e que, em tempos de guerra, se revela um instrumento de reflexão da Europa contemporânea", refere a sinopse.

Paulo Castro, ator, encenador, dramaturgo e realizador português, residente em Adelaide (Austrália), fundou com Jo Stone a companhia STONE/CASTRO. Atualmente é Diretor Artístico no Strings Attached Theatre of Dosability, em Adelaide. Encenou recentemente My War para o State Theatre SA Adelaide com a sua companhia No Strings e Military Emergencies Services Health Australia (com soldados australianos regressados da frente de combate com PTSD), o espetáculo foi nomeado em 2024 para os prestigiados Ruby Award, na categoria de melhor espetáculo do ano.

Em Portugal, entre 1996 e 2001, trabalhou com o Teatro Nacional São João. Em Berlim, desenvolveu o seu trabalho performativo e apresentou uma série de trabalhos com grande impacto internacional. Escreveu textos para Ana Borralho e João Galante (Linha do Horizonte, Festival Alkantara), Miguel Moreira e John Romão (Eu sou o porco). Coencenou com John Romão Cada Sopro de Benedict Andrews (2013), Teatro da Politécnica. Dirigiu Massacre (2011), cocriação com John Romão, para o Festival Citemor e Negócio/ZDB.

Os bilhetes para Macbeth podem ser adquiridos aqui. Custam 12 euros e a peça fica no São Luís até dia 23 de fevereiro.