De acordo com a informação adiantada pela Meo Blueticket, plataforma de venda de bilhetes, Madonna regressa a Portugal para uma atuação na Altice Arena, em Lisboa, a 6 de novembro.

A "Rainha da Pop" volta assim à cidade onde viveu durante três anos e que serviu de inspiração para o álbum "Madame X".

Segundo a informação disponibilizada, a nova digressão da cantora, "The Celebration Tour", pretende "revisitar todo o percurso artístico de Madonna ao longo de quatro décadas e homenagear a cidade de Nova Iorque – onde começou a sua carreira musical".

“Estou entusiasmada por explorar o maior número de canções possível e dar aos meus fãs o espetáculo que há tanto tempo esperam“, adiantou a artista, citada na nota de promoção.

É ainda referido que esta digressão conta com a participação do convidado especial Bob the Drag Queen, nome drag de Caldwell Tidicue, "que se junta a todas as datas da tournée mundial".

A Meo Blueticket informa que os bilhetes vão ser postos à venda na próxima 6ª feira, dia 20 janeiro, às 10:00, podendo ser adquiridos através deste link.