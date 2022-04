De acordo com a programação anunciada, a Royal Northern Sinfonia fará duas atuações sob a direção de Dinis Sousa, o maestro principal desta orquestra de câmara: A 23 de julho estará no centro cultural Sage Gateshead, em Newscastle, e a 14 de agosto no Royal Albert Hall, em Londres, a casa principal do festival.

Dinis Sousa foi nomeado, em março de 2021, maestro principal da Royal Northern Sinfonia, baseada no centro cultural Sage Gateshead, em Newcastle, norte de Inglaterra.

Quando foi nomeado, as salas de espctáculos e a atividade cultural estavam ainda muito limitadas pela pandemia da covid-19, pelo que Dinis Sousa afirmava à agência Lusa que um dos seus objetivos era envolver a cultura, em especial a música, na reabilitação pós-pandemia.

Dinis Sousa, 33 anos, natural do Porto e radicado em Londres, estudou na Guildhall School of Music and Drama, e foi maestro assistente do Coro e Orquestras Monteverdi.

No âmbito do trabalho com a orquestra de época Solistas Barrocos Ingleses e a Orchestre Révolutionnaire et Romantique, e com Gardiner, o seu fundador, Dinis Sousa dirigiu, entre outras, a Orquestra Sinfónica de Londres e a Filarmónica de Berlim, e apresentou-se nos BBC Proms, à frente do Coro Monteverdi, para oferecer a sinfonia coral “Rómeo et Juliette” de Berlioz.

Antes, estudou Direção de Orquestra na Guildhall School of Music and Drama, em Londres, e fundou a Orquestra XXI, conjunto que reúne músicos portugueses que vivem no estrangeiro, projeto pelo qual foi reconhecido com o título de Cavaleiro da Ordem do Infante D. Henrique em Portugal.

O festival de música BBC Proms, que remonta a 1895, decorrerá de 15 de julho a 10 de setembro, com a programação centrada sobretudo no Royal Albert Hall, em Londres.

Depois de dois anos de programação limitada por causa da pandemia da covid-19, o festival BBC Proms contará este ano com 84 concertos, com a participação de mais de 3.000 músicos e instrumentistas.

Uma das atuações já destacadas pela BBC, a 31 de julho, é a da Ukrainian Freedom Orchestra, recém-formada com músicos ucranianos que conseguiram sair da Ucrânia já depois da invasão militar da Rússia e com intérpretes ucranianos provenientes de outras formações musicais.