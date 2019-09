“O Carnaval, as vozes, os cânticos, as buzinas de celebração na Estação Primeira de Mangueira, no Brasil, é o contexto retratado”, adianta a organização.

Do Brasil chegam novos filmes dos brasileiros Alberto Álvares (“O Último Sonho”) e Camila Freitas (“Chão”), enquanto o venezuelano Andrés Duque traz “Karelia: International with Monument”, sobre a região de Carélia, entre a Rússia e a Finlândia.

Sebastian Brameshuber segue um mecânico nigeriano a viver nos Alpes em “Movements of a Nearby Mountain”, numa programação que atravessa assuntos como o Brexit, em “Brexit Behind Closed Doors”, de Lode Desmet, e a Alemanha do século XX, em “Heimat is a Space in Time”, de Thomas Heise.

Heise vai ainda marcar presente na retrospetiva “Ascensão e Queda do Muro: O Cinema da Alemanha de Leste”, com outros cinco filmes a par da estreia nacional de “Heimat”.

Matthias de Groof traz em estreia internacional “Palimpsest of the Africa Museum”, sobre o Royal Museum for Central Africa, na Bélgica, no âmbito de uma “tentativa de descolonização do discurso do museu”.

“Hampton” é a curta-metragem de Kevin Jerome Everson e Claudrena Harold, também em estreia internacional, em mais um filme que se debruça sobre os alunos da Universidade da Virgínia, em Charlottesvile, “fortemente ligada a uma cultura de extrema-direita”.

O Festival Internacional de Cinema DocLisboa terá como outras secções uma retrospetiva do cinema da libanesa Jocelyne Saab e à Alemanha de Leste, naquela que será a última edição com os diretores Cíntia Gil e Davide Oberto, que vão sair do cargo após o fim da 17.ª iteração do evento.