A programação está já encerrada, foi hoje anunciada pela organização e conta também com uma secção dedicada a clássicos exibidos em cópias restauradas, um programa para o público infanto-juvenil, oficinas e três competições oficiais, numa organização da OKNA.

De 28 de setembro a 06 de outubro, as salas do Cinema Trindade, Cinema Passos Manuel, Casa das Artes e Biblioteca Municipal Almeida Garrett recebem filmes de realizadores do leste europeu, divididos em “East Wave”, “East Doct” e “ExperimentalEAST”, para primeiras obras, documentário e filmes experimentais, respetivamente.

Nas principais secções, o mote é o de encontrar “uma geração de novos realizadores”, pode ler-se em comunicado da organização, com nomes como Petr Fedorov, Iva GOlubovic, Olesya Shigina ou Julia Kushnarenko, entre muitos outros.

Este ano, o cinema da Lituânia terá um foco particular, com um tributo a Jonas Mekas e vários filmes de Aiste Zagulyte, mas há também um ciclo para as relações entre os países anteriormente ligados à União Soviética e as lutas de libertação do continente africano, intitulado “Cinegeografia Socialista”, mas também outros ligados à realidade virtual, à animação e a filmes ‘queer’.