A festa de Santo António em Lisboa começou esta quarta-feira com 15 casamentos: cinco numa cerimónia civil, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, às 11:30, e 10 na cerimónia religiosa, na Sé de Lisboa, às 14:00.

Os casais juntaram-se para a fotografia em frente à Câmara Municipal de Lisboa, com a presença de Carlos Moedas, e prossegue o copo de água na Estufa Fria.

A primeira edição dos Casamentos de Santo António realizou-se em 1958 na Igreja de Santo António, unindo 26 casais. Uma iniciativa patrocinada à época pelo Diário Popular que seria interrompida pela Revolução de 1974 e recuperada mais tarde, em 1997, pela Câmara Municipal de Lisboa – passando a incluir, além da cerimónia religiosa, os casamentos civis. Desde então, realizaram-se 400 casamentos (275 religiosos e 125 civis).