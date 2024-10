Sediada no Porto, o objetivo desta associação é criar e produzir os seus próprios projetos, com uma identidade partilhada, e já há dois espetáculos no horizonte, referem em comunicado enviado ao SAPO24.

Estes dois primeiros projetos, são apoiados pela DGArtes, e estão com estreia marcada para 2025.

Em novembro estão no FIS - Festival de Artes Performativas a Solo, na Póvoa de Varzim, onde vão realizar a oficina de escrita “DICTAFONE” que propõe uma série de exercícios de escrita criativa que visam a construção de um texto individual com forte caráter autobiográfico, mas numa dinâmica coletiva. A inscrição custa 20 euros (com bilhete para um espetáculo à escolha incluído) e está disponível aqui.

Quanto a espetáculos o primeiro 'UMA COISA DE SANGUE' irá estrear em março de 2025 e segue em digressão até outubro, com apresentações marcadas em Vila Nova de Gaia, Lamego, Funchal, Lagos, Oeiras, Bragança e Serpa. Questiona as atuais tendências sociais e políticas de pensamento extremado e separatista, a partir da ideia de um futuro distópico dividido em dois e da experiência de três personagens femininas de diferentes gerações familiares que sofrem uma crise existencial. O texto e encenação são de Belisa Branças e é possível obter-se todas as informações aqui.

De seguida vão estrear 'OBRIGADA POR TEREM VINDO', com texto e encenação de Mariana Dixe. Esta peça é um monólogo escrito para uma atriz partindo da premissa de que não existe um texto escrito e, na perspetiva do público, nem sequer existe uma atriz. Procura promover reflexão sobre o significado de se fazer teatro, hoje, sob a ficção de estar, em vez disso, a falar sobre dores de ombros, poemas no duche, mantas, chás, comediantes britânicos e outras banalidades. A peça foi publicada pela companhia de teatro Lendias d’Encantar, no 8° volume da Coleção Nova Dramaturgia Portuguesa. Estreia em setembro de 2025 e circula até novembro pelo Porto, Guimarães, Lamego, Algés e Póvoa de Varzim. É possível obter-se todas as informações aqui.

Para já esta jornada da Maratona começa com "Linha de Partida", uma palestra performativa de apresentação da associação e ao mesmo tempo uma festa de lançamento, a ter lugar no Fisga Warehouse, no Porto, no próximo dia 15 de novembro, sexta-feira, às 19h00. Todas as informações estão aqui, sendo que a entrada é livre e sem necessidade de reserva ou inscrição.