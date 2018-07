“Ainda não definimos as datas, mas está decidido que será entre 18 e 21 de julho, falta agora determinar se será de 18 a 20 ou de 19 a 21 de julho”, disse o responsável, em conferência de imprensa.

A 12.ª edição do Marés Vivas, que este ano estreou uma nova localização, realizando-se na Antiga Seca do Bacalhau, a 600 metros do anterior recinto, recebeu 110 mil pessoas, depois de esgotar a bilheteira no sábado e “praticamente esgotar” na sexta-feira e domingo, adiantou.

Aumentando a capacidade de 25 para 35 mil pessoas por dia, Jorge Lopes comentou que o festival pode “crescer ainda mais”, algo que irá acontecer já no próximo ano.

“Vamos crescer já para o ano, este ano fomos algo comedidos devido à segurança, quisemos salvaguardar que as pessoas estivessem todas em segurança, mas como correu bem vamos arriscar e aumentar a capacidade”, referiu.

Questionado sobre se o novo local é para manter, o diretor da PEV Entertainment afirmou que é preciso “aguardar pelo que o futuro reserva”.

“Vamos ver se se mantém, estamos muito contentes com esta localização, foi ótima e vamos aguardar para ver o que é que o futuro nos traz”, frisou.