A história de “Um problema explosivo”, ilustrada por Helder Teixeira Peleja, passa-se numa sala de aula, com uma turma de alunos intrigada e espantada com um livro que a professora está a ler e do qual saem muitos sons e personagens.

“Um problema explosivo” representa a entrada de Margarida Fonseca Santos no catálogo da Porto Editora, juntando-se a autores também com obra publicada para a infância, como Álvaro Magalhães, Sophia de Mello Breyner Andresen e Manuel António Pina.

Margarida Fonseca Santos, 62 anos, tem formação superior em piano, mas é na escrita que se tem destacado ao longo dos últimos trinta anos, com a publicação de mais de uma centena de livros publicados para crianças e jovens.

Muitas das suas histórias colocam as personagens, crianças e jovens, em contexto escolar e familiar, para abordar questões relacionadas com relações de amizade, medo, crescimento pessoal e 'bullying'.

Além de orientar oficinas de escrita para crianças e jovens, Margarida Fonseca Santos também trabalha na área do treino mental, tendo publicado o livro "Altamente".