A Fragata D. Fernando II e Glória, atracada no cais fluvial de Cacilhas, em Almada, a Biblioteca Central de Marinha, na Junqueira, em Lisboa, vão reabrir na próxima segunda-feira, assim como o Aquário Vasco da Gama, no Dafundo, concelho de Oeiras, e do Museu de Marinha, no Mosteiro dos Jerónimos, também em Lisboa.

Estes equipamentos vão ter visitas gratuitas até ao dia 20, celebrando o Dia Internacional dos Meus (18 de maio) e o Dia de Marinha (20 de maio).

No contexto do combate à pandemia da covid-19, a Marinha adota normas de segurança: uso obrigatório de máscara para visitantes e funcionários, distanciamento social de dois metros, barreira de acrílico para atendimento, limite de visitantes em simultâneo, higienização e arejamento regular dos espaços e disponibilização de álcool gel ao longo do percurso de visita.

A Marinha aconselha ainda os visitantes a utilizarem o serviço de bilheteira ‘online’, privilegiarem o pagamento por cartão e a não tocarem em elementos de exposição, como vitrines e aquários.

A fragata, construída nos estaleiros de Goa, foi o último veleiro a fazer a rota da Índia, tendo sido lançada à água em 1843. Navegou até 1940, ano em que passou a instituição de acolhimento de jovens de famílias com fracos recursos económicos. Em 1963, deflagrou-se um incêndio, quando estava fundeada frente a Lisboa, no mar da Palha. Em 1992, foi decidido o seu restauro e relançada à água, em 1997.